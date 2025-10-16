МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американская группа Hollywood Undead отложила концерты в России из-за давления общественности, сообщило концертное агентство "Мельница".
Ранее агентство анонсировало концерты группы в Москве 28 мая 2026 года и в Санкт-Петербурге 30 мая 2026 года.
"С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию", - говорится в Telegram-канале концертного агентства.
Как отметили организаторы, музыкальная группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами обстоятельства сейчас мешают это сделать.
Hollywood Undead — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, основанная в 2005 году. Особенностью группы стали маски, которые скрывают внешность исполнителей. Их музыканты носят на всех концертах.
