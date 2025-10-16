https://ria.ru/20251016/rossija-2048601666.html
Песков рассказал, будет ли Россия вкладываться в восстановление Газы
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия не является участницей сделки по сектору Газа, поэтому она вряд ли должна вкладываться в восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия, вы видите, она не является участницей вот этих мирных усилий, она не является участницей сделки, и вряд ли Россия
должна как-то вкладываться в восстановление", - сказал Песков
журналистам.
В понедельник президент США Дональд Трамп
, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и эмир Катара
шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС
в понедельник в рамках соглашения с Израилем
освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, они были отправлены на Западный берег, в Иерусалим
и за границу.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.