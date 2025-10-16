Рейтинг@Mail.ru
В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
21:40 16.10.2025 (обновлено: 23:34 16.10.2025)
В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа
в мире
россия
венгрия
сша
петер сийярто
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
в мире, россия, венгрия, сша, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал новость о беседе Путина и Трампа фантастической

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто положительно оценил телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа и их будущую встречу в Будапеште, свое мнение он опубликовал в соцсети X.
"Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште", — написал Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 20:41
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дорога к миру лежит только через переговоры.
Нынешний телефонный разговор лидеров России и США — уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили новый саммит, сотрудничество двух стран и конфликт на Украине, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Беседа состоялась по инициативе российской стороны и продлилась два с половиной часа. Это был восьмой по счету разговор двух лидеров. Ушаков подчеркнул, что он был полезным и содержательным.
Путин и Трамп обсудили возможность проведения личной встречи в Будапеште. Это место упомянул Трамп, Путин поддержал предложение. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа был содержательным, заявил Ушаков
Вчера, 21:39
 
