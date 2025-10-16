В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто положительно оценил телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа и их будущую встречу в Будапеште, свое мнение он опубликовал в соцсети X.
"Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште", — написал Сийярто.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дорога к миру лежит только через переговоры.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили новый саммит, сотрудничество двух стран и конфликт на Украине, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Беседа состоялась по инициативе российской стороны и продлилась два с половиной часа. Это был восьмой по счету разговор двух лидеров. Ушаков подчеркнул, что он был полезным и содержательным.
Путин и Трамп обсудили возможность проведения личной встречи в Будапеште. Это место упомянул Трамп, Путин поддержал предложение. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.