В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дорога к миру лежит только через переговоры.

Беседа состоялась по инициативе российской стороны и продлилась два с половиной часа. Это был восьмой по счету разговор двух лидеров. Ушаков подчеркнул, что он был полезным и содержательным.