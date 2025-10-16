Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили новый саммит, сотрудничество двух стран и конфликт на Украине, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Главное — в материале РИА Новости.
Беседа состоялась по инициативе российской стороны и продлилась два с половиной часа. Это был восьмой по счету разговор двух лидеров. Ушаков подчеркнул, что он был полезным и содержательным.
О саммите в Венгрии
"Это действительно очень важный момент. <...> Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", — отметил Ушаков.
Он добавил, что это место упомянул Трамп, Путин поддержал предложение. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
О конфликте на Украине
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
"Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", — рассказал Ушаков.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk.
"Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный".
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине.
"Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы".
Один из главных тезисов хозяина Белого дома сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США, отметил Ушаков.
Другие заявления
- Американский лидер упоминал о своих успехах в урегулировании конфликтов.
- Путин попросил Трампа передать его супруге Меланье самые наилучшие пожелания Он поблагодарил ее за участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями.
- Трамп сообщил Путину, что во время контактов с Владимиром Зеленским он учтет соображения президента России.
- Путин и Трамп говорили о глубоких симпатиях народов обеих стран и договорились оставаться на связи.
Глава Белого дома назвал разговор очень продуктивным и подчеркнул, что был достигнут большой прогресс.
Последний раз лидеры общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
