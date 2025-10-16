Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
21:37 16.10.2025 (обновлено: 04:50 17.10.2025)
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили новый саммит, сотрудничество двух стран и конфликт на Украине, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Главное — в материале РИА Новости.
Беседа состоялась по инициативе российской стороны и продлилась два с половиной часа. Это был восьмой по счету разговор двух лидеров. Ушаков подчеркнул, что он был полезным и содержательным.

О саммите в Венгрии

Путин и Трамп обсудили возможность проведения личной встречи.
«
"Это действительно очень важный момент. <...> Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", — отметил Ушаков.
Он добавил, что это место упомянул Трамп, Путин поддержал предложение. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55

О конфликте на Украине

Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
«

"Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", — рассказал Ушаков.

Российский лидер также заявил, что Киев прибегает к террористическим методам и бьет по гражданским целям, Москва вынуждена на это отвечать.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk.
«
"Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине.
«
"Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
Один из главных тезисов хозяина Белого дома сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США, отметил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Как у Путина": на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
Вчера, 14:48

Другие заявления

  • Американский лидер упоминал о своих успехах в урегулировании конфликтов.
  • Путин попросил Трампа передать его супруге Меланье самые наилучшие пожелания Он поблагодарил ее за участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями.
  • Трамп сообщил Путину, что во время контактов с Владимиром Зеленским он учтет соображения президента России.
  • Путин и Трамп говорили о глубоких симпатиях народов обеих стран и договорились оставаться на связи.
Глава Белого дома назвал разговор очень продуктивным и подчеркнул, что был достигнут большой прогресс.
Последний раз лидеры общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп стоит на распутье, которое определит судьбу мира
9 октября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинСШАДональд ТрампМарко РубиоСергей Лавров
 
 
Версия 2023.1 Beta
