Трамп встретится с Путиным в Венгрии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что встретится с ним в Венгрии.
"Президент Путин и я встретимся в согласованном месте — Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец <...> войне между Россией и Украиной", — написал он в Truth Social.
"Я верю, что сегодняшний телефонный разговор стал большим шагом вперед".
"Он был очень признателен и сказал, что эта работа будет продолжена", — отметил президент США.
Кроме того, Путин поздравил Трампа с установлением мира на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома, в свою очередь, заявил, что успех мирного процесса по Газе может поспособствовать завершению украинского конфликта.
Он добавил, что обсудит разговор с российским лидером на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Трамп считает саммит Путина с главой киевского режима возможным.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры президентов России и США позитивными и важными для всего мира.
Накануне американский лидер заявил, что верит в желание российского руководства добиться разрешения украинского кризиса.
Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
