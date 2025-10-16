Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Путиным в Венгрии
20:08 16.10.2025 (обновлено: 04:45 17.10.2025)
Трамп встретится с Путиным в Венгрии
Трамп встретится с Путиным в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп встретится с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что встретится с ним в Венгрии. РИА Новости, 17.10.2025
Трамп встретится с Путиным в Венгрии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что встретится с ним в Венгрии.
«

"Президент Путин и я встретимся в согласованном месте — Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец <...> войне между Россией и Украиной", — написал он в Truth Social.

Глава Белого дома назвал беседу с российским коллегой, которая продолжалась более двух часов, очень продуктивной и подчеркнул, что был достигнут весомый прогресс. Они затронули перспективы торговли России и США после окончания конфликта на Украине.
«
"Я верю, что сегодняшний телефонный разговор стал большим шагом вперед".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Трамп также рассказал, что Путин поблагодарил первую леди Меланью за участие в вопросе воссоединения украинских детей с их семьями.
«

"Он был очень признателен и сказал, что эта работа будет продолжена", — отметил президент США.

Кроме того, Путин поздравил Трампа с установлением мира на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома, в свою очередь, заявил, что успех мирного процесса по Газе может поспособствовать завершению украинского конфликта.
Он добавил, что обсудит разговор с российским лидером на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Трамп считает саммит Путина с главой киевского режима возможным.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры президентов России и США позитивными и важными для всего мира.
Накануне американский лидер заявил, что верит в желание российского руководства добиться разрешения украинского кризиса.
Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
