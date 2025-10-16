Рейтинг@Mail.ru
На Западе представили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 16.10.2025 (обновлено: 23:36 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/putin-2048741422.html
На Западе представили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
На Западе представили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
На Западе представили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Запланированная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште является настоящим провалом для... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:25:00+03:00
2025-10-16T23:36:00+03:00
в мире
россия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_d0ea1cf1fec8f197f806c42ab06e8885.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048727100.html
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89574b09416a5c7bc242000063c75a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
На Западе представили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

Христофору назвал новый разговор Путина и Трампа провалом европейских лидеров

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запланированная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште является настоящим провалом для антироссийских сил на Западе, выразил мнение кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Урсула, Каллас, Мерц, Макрон, Стармер, Туск, Рютте, Стубб и, конечно же, Зеленский в этот самый момент бьются в настоящей истерике", — написал Христофору.
Будапешт был выбран в качестве площадки для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 16 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что предложение о проведении российско-американского саммита в венгерской столице принадлежало американскому президенту, на что Путин ответил согласием.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа
Вчера, 21:40
 
В миреРоссияБудапештВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала