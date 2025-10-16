Рейтинг@Mail.ru
Путин в разговоре с Трампом дал подробные оценки ситуации на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 16.10.2025
Путин в разговоре с Трампом дал подробные оценки ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал подробные оценки ситуации с украинским кризисом, сообщил помощник российского...
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
украина
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Украина
Путин в разговоре с Трампом дал подробные оценки ситуации на Украине

Путин в разговоре с Трампом дал подробные оценки ситуации с украинским кризисом

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал подробные оценки ситуации с украинским кризисом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор в четверг.
"Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковУкраина
 
 
