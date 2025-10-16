Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Меланью Трамп за участие в воссоединении детей с семьями - РИА Новости, 16.10.2025
21:55 16.10.2025
Путин поблагодарил Меланью Трамп за участие в воссоединении детей с семьями
Путин поблагодарил Меланью Трамп за участие в воссоединении детей с семьями
Путин поблагодарил Меланью Трамп за участие в воссоединении детей с семьями

© AP Photo / Alex BrandonПервая леди США Меланья Трамп
Первая леди США Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил супругу президента США Меланью Трамп за участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Меланье Трамп самые наилучшие пожелания", - сказал журналистам Ушаков.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин в начале разговора поздравил Трампа с успехом на Ближнем Востоке
Вчера, 21:52
 
