Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите - РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
Президент России Владимир Путин сразу поддержал высказанную президентом США Дональдом Трампом идею проведения российско-американского саммита в Будапеште,... РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
Ушаков: Путин поддержал высказанную Трампом идею провести саммит в Будапеште