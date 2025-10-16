Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 16.10.2025 (обновлено: 21:34 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/putin-2048725654.html
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой по... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:33:00+03:00
2025-10-16T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048725080.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО

Путин заявил Трампу, что у России стратегическая инициатива по всей линий фронта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Было, в частности, отмечено, что что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам
Вчера, 21:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала