https://ria.ru/20251016/putin-2048725654.html
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой по... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:33:00+03:00
2025-10-16T21:33:00+03:00
2025-10-16T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048725080.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
Путин заявил Трампу, что у России стратегическая инициатива по всей линий фронта