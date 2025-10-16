https://ria.ru/20251016/putin-2048725080.html
Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам
Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам - РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам, бьет по гражданским целям, Россия вынуждена на РИА Новости, 16.10.2025
Новости
Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам
