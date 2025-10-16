Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Трампа передать супруге наилучшие пожелания, заявил Ушаков
21:28 16.10.2025
Путин попросил Трампа передать супруге наилучшие пожелания, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин попросил лидера США Дональда Трампа передать его супруге Меланье Трамп самые наилучшие пожелания, сообщил помощник главы российского РИА Новости, 16.10.2025
сша, россия, меланья трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире, дональд трамп
США, Россия, Меланья Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonМеланья Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера США Дональда Трампа передать его супруге Меланье Трамп самые наилучшие пожелания, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«
"Отдельно стоит упомянуть и о том, что наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями, и попросил президента США передать Меланье Трамп самые наилучшие пожелания", - сказал Ушаков журналистам.
США Россия Меланья Трамп Юрий Ушаков Владимир Путин В мире Дональд Трамп
 
 
