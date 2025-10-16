Рейтинг@Mail.ru
Путин в разговоре с Трампом повторил тезис о поставках Tomahawk Киеву - РИА Новости, 16.10.2025
21:22 16.10.2025 (обновлено: 22:16 16.10.2025)
Путин в разговоре с Трампом повторил тезис о поставках Tomahawk Киеву
Путин в разговоре с Трампом повторил тезис о поставках Tomahawk Киеву

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с его коллегой из США Дональдом Трампом повторил тезис о том, что возможная поставка Tomahawk Киеву не изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям РФ и США, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный", - сказал Ушаков.
