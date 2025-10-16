Рейтинг@Mail.ru
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
21:22 16.10.2025
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул приверженность России политико-дипломатическому пути урегулирования на... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине

Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в урегулировании по Украине

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул приверженность России политико-дипломатическому пути урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сказал Ушаков журналистам.
Путин озвучил Трампу позицию России по Ближнему Востоку, заявил Ушаков
