https://ria.ru/20251016/putin-2048723775.html
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул приверженность России политико-дипломатическому пути урегулирования на... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:22:00+03:00
2025-10-16T21:22:00+03:00
2025-10-16T21:22:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg
https://ria.ru/20251016/ushakov-2048723563.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в урегулировании по Украине