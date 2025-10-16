Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи - РИА Новости, 16.10.2025
21:14 16.10.2025
Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи
Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи - РИА Новости, 16.10.2025
Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили возможность проведения личной встречи, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.10.2025
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи

Ушаков: Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили возможность проведения личной встречи, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На этом фоне заслуживает внимание то, что президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России, заявил Ушаков
В мире Россия США Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
