09:59 16.10.2025 (обновлено: 11:07 16.10.2025)
В метро в Петербурге произошел сбой в движении поездов
Движение поездов временно приостановлено на участке 1-й линии метро Санкт-Петербурга, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 16.10.2025
санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен", происшествия
Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен", Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке 1-й линии метро Санкт-Петербурга, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".
"️Движение поездов на участке линии 1 от станции "Академическая" до станции "Девяткино" временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Также в 08.51 закрыта на вход станция "Проспект Ветеранов".
По данным местных СМИ, причиной сбоя в движении поездов стал неисправный состав.
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой
15 июля, 00:01
 
Санкт-ПетербургГУП "Петербургский метрополитен"Происшествия
 
 
