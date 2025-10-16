https://ria.ru/20251016/peterburg-2048545371.html
В метро в Петербурге произошел сбой в движении поездов
Движение поездов временно приостановлено на участке 1-й линии метро Санкт-Петербурга, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 16.10.2025
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке 1-й линии метро Санкт-Петербурга, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".
"️Движение поездов на участке линии 1 от станции "Академическая" до станции "Девяткино" временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Также в 08.51 закрыта на вход станция "Проспект Ветеранов".
По данным местных СМИ, причиной сбоя в движении поездов стал неисправный состав.