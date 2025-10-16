Пассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото

В метро в Петербурге произошел сбой в движении поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке 1-й линии метро Санкт-Петербурга, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

"️Движение поездов на участке линии 1 от станции "Академическая" до станции "Девяткино" временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Также в 08.51 закрыта на вход станция "Проспект Ветеранов".