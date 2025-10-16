Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия в будущем может перейти на индивидуальное обучение школьников, где будут отталкиваться от особенностей и склада ума каждого ребенка, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам академика, при переходе на индивидуальное обучение школьник, которому легко дается, например, математика, сможет ограничиться не таким большим количеством уроков по данному предмету и сделать упор на гуманитарные науки, увеличив по ним часы занятий.