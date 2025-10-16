https://ria.ru/20251016/onischenko-2048514562.html
Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение
Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение - РИА Новости, 16.10.2025
Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение
Россия в будущем может перейти на индивидуальное обучение школьников, где будут отталкиваться от особенностей и склада ума каждого ребенка, рассказал РИА... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T03:11:00+03:00
2025-10-16T03:11:00+03:00
2025-10-16T03:11:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738888014_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_4935e63174eb01c2a8bd603ad7c38516.jpg
https://ria.ru/20251011/ucheba-2047655690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738888014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65179a72cb54027ade89e081c361736e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение
Онищенко: Россия в будущем может перейти на индивидуальное обучение школьников
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия в будущем может перейти на индивидуальное обучение школьников, где будут отталкиваться от особенностей и склада ума каждого ребенка, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Конечно, когда-то мы придем к индивидуальному образованию, когда мы будем измерять ай-кью каждого ребенка и под него каждого готовить свою программу", - сказал Онищенко
, добавив, что это вопрос будущего.
По словам академика, при переходе на индивидуальное обучение школьник, которому легко дается, например, математика, сможет ограничиться не таким большим количеством уроков по данному предмету и сделать упор на гуманитарные науки, увеличив по ним часы занятий.