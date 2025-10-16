Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор назвал сроки основного периода ОГЭ-2026 - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 16.10.2025 (обновлено: 18:09 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/oge-2048686835.html
Рособрнадзор назвал сроки основного периода ОГЭ-2026
Рособрнадзор назвал сроки основного периода ОГЭ-2026 - РИА Новости, 16.10.2025
Рособрнадзор назвал сроки основного периода ОГЭ-2026
Основной период ОГЭ-2026 может начаться 2 июня с экзамена по математике, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:53:00+03:00
2025-10-16T18:09:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
основной государственный экзамен (огэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004752982_0:78:3164:1857_1920x0_80_0_0_8652930027d15c7093e869010c0c18af.jpg
https://ria.ru/20251003/oge-2046097124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004752982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac7ccf283cd746b6ca8f5b73824749e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор назвал сроки основного периода ОГЭ-2026

Рособрнадзор: основной период ОГЭ-2026 начнется 2 июня с экзамена по математике

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкШкольники в классе перед началом экзамена
Школьники в классе перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Школьники в классе перед началом экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основной период ОГЭ-2026 может начаться 2 июня с экзамена по математике, сообщили в Рособрнадзоре.
«

"Начнется основной период ОГЭ 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня – по русскому языку. 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики", - говорится в сообщении.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ
3 октября, 09:11
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала