Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии - РИА Новости, 16.10.2025
Республика Саха (Якутия)
 
14:29 16.10.2025
Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии
Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии
Одним из главных направлений развития Якутии является газификация, 13 октября в республике к голубому топливу подключили 10-тысячный дом, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2025
республика саха (якутия)
дальний восток
санкт-петербург
айсен николаев
газпром
сила сибири — 2
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Санкт-Петербург, Айсен Николаев, Газпром, Сила Сибири — 2
Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии

Айсен Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Одним из главных направлений развития Якутии является газификация, 13 октября в республике к голубому топливу подключили 10-тысячный дом, сообщил глава республики Айсен Николаев в рамках Российской энергетической недели.
"Социальная газификация идет очень хорошими темпами. Буквально на днях мы газифицировали 10-тысячный дом в рамках программы, которая стартовала в стране несколько лет назад (в 2021 году – прим ред.). По темпам газификации мы первые на Дальнем Востоке и седьмые в стране", - рассказал глава республики корреспонденту РИА Новости, добавив, что потенциал догазификации до 2030 года превышает 12 тысяч домов.
Николаев пояснил, что газификация — одно из ключевых направлений развития республики. Масштабная программа охватывает все уровни — от подключения населенных пунктов до перевода коммунальной энергетики и бытового сектора на природный газ. На данный момент газифицировано уже 110 поселений.
"В дополнение к программе мы вводим свои меры поддержки населения - семей участников СВО, людей с малыми доходами. В 2025 году материальная помощь на газификацию домов оказана 312 гражданам на общую сумму 46,1 миллиона рублей. Это помогает более быстрыми темпами газификацию проводить, особенно в селах. В этом году в два села якутской глубинки пришел газ", - сказал Николаев.
Он также напомнил, что на недавнем газовом форуме в Санкт-Петербурге республика подписала соглашение с "Газпромом" о газификации до 2030 еще 20 населенных пунктов, включая города и большие поселки, в основном прилегающие к газопроводу "Сила Сибири". По словам главы Якутии, на эти цели "Газпром" направит боле 10 миллиардов рублей собственных средств.
"Главная цель нашей программы — сократить зависимость коммунальной энергетики и населения от привозного угля и мазута, что особенно важно для северных и труднодоступных территорий. Газификация позволит значительно снизить издержки на энергоснабжение, улучшить экологическую ситуацию и повысить качество жизни жителей республики", - подчеркнул Николаев.
Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокСанкт-ПетербургАйсен НиколаевГазпромСила Сибири — 2
 
 
