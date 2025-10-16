Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Одним из главных направлений развития Якутии является газификация, 13 октября в республике к голубому топливу подключили 10-тысячный дом, сообщил глава республики Айсен Николаев в рамках Российской энергетической недели.

"Социальная газификация идет очень хорошими темпами. Буквально на днях мы газифицировали 10-тысячный дом в рамках программы, которая стартовала в стране несколько лет назад (в 2021 году – прим ред.). По темпам газификации мы первые на Дальнем Востоке и седьмые в стране", - рассказал глава республики корреспонденту РИА Новости, добавив, что потенциал догазификации до 2030 года превышает 12 тысяч домов.

Николаев пояснил, что газификация — одно из ключевых направлений развития республики. Масштабная программа охватывает все уровни — от подключения населенных пунктов до перевода коммунальной энергетики и бытового сектора на природный газ. На данный момент газифицировано уже 110 поселений.

"В дополнение к программе мы вводим свои меры поддержки населения - семей участников СВО, людей с малыми доходами. В 2025 году материальная помощь на газификацию домов оказана 312 гражданам на общую сумму 46,1 миллиона рублей. Это помогает более быстрыми темпами газификацию проводить, особенно в селах. В этом году в два села якутской глубинки пришел газ", - сказал Николаев.

Он также напомнил, что на недавнем газовом форуме в Санкт-Петербурге республика подписала соглашение с "Газпромом" о газификации до 2030 еще 20 населенных пунктов, включая города и большие поселки, в основном прилегающие к газопроводу "Сила Сибири". По словам главы Якутии, на эти цели "Газпром" направит боле 10 миллиардов рублей собственных средств.