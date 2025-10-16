Выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце прошел мимо Земли

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце, произошедший в среду, прошел на небольшом расстоянии от Земли, но всё же не задел планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Да, вчера это был крупный выброс (даже, пожалуй, весьма крупный), который ушел мимо Земли . Хотя и "на тоненького", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что выброс произошёл в результате сильной вспышки балла М1.1, которая началась вчера в 17.01 мск и достигла максимума в 17.10 мск, однако после этого индекс активности Солнца снизился лишь незначительно и несколько часов держался на таком уровне.