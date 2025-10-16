https://ria.ru/20251016/nauka-2048710966.html
Выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце прошел мимо Земли
Выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце прошел мимо Земли
2025-10-16T19:56:00+03:00
земля
российская академия наук
в мире
земля
Новости
ru-RU
Выброс плазмы на Солнце
Выброс плазмы на Солнце, прошел на небольшом расстоянии от Земли, но всё же не задел планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Да, вчера это был крупный выброс (даже, пожалуй, весьма крупный), который ушел мимо Земли. Хотя и "на тоненького", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Земля, Российская академия наук, В мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце, произошедший в среду, прошел на небольшом расстоянии от Земли, но всё же не задел планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Да, вчера это был крупный выброс (даже, пожалуй, весьма крупный), который ушел мимо Земли
. Хотя и "на тоненького", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что выброс произошёл в результате сильной вспышки балла М1.1, которая началась вчера в 17.01 мск и достигла максимума в 17.10 мск, однако после этого индекс активности Солнца снизился лишь незначительно и несколько часов держался на таком уровне.
Кроме того, в Telegram-канале Лаборатории опубликована визуализация того, как облако плазмы отделилось от Солнца и прошло мимо Земли. Видно, что один из его краёв практически задел планету.