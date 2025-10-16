Рейтинг@Mail.ru
На Кавказе жил зверь, опаснее саблезубых тигров
Наука
Наука
 
07:00 16.10.2025 (обновлено: 14:00 16.10.2025)
На Кавказе жил зверь, опаснее саблезубых тигров
На Кавказе жил зверь, опаснее саблезубых тигров - РИА Новости, 16.10.2025
На Кавказе жил зверь, опаснее саблезубых тигров
Остатки крупного хищника, жившего в горах Кавказа, принадлежали не гиене современного типа, а вымершему миллионы лет назад виду ужасных гиен (динокрокут),... РИА Новости, 16.10.2025
наука
наука
университетская наука
кавказ
россия
азербайджан
уральский федеральный университет
российская академия наук
Видеореконструкция: динокрокуты нападают на хилотерия. Окрас животных гипотетический
Видеореконструкция: динокрокуты нападают на хилотерия. Окрас животных гипотетический
На Кавказе жил зверь, опаснее саблезубых тигров

Ученые выяснили, что на Кавказе жили самые страшные хищники Евразии

© Иллюстрация РИА Новости . Анна МаркеловаИзображение-реконструкция: динокрокуты нападают на "носорога" (хилотерия). Окрас животных гипотетический
Изображение-реконструкция: динокрокуты нападают на носорога (хилотерия). Окрас животных гипотетический - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Анна Маркелова
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Остатки крупного хищника, жившего в горах Кавказа, принадлежали не гиене современного типа, а вымершему миллионы лет назад виду ужасных гиен (динокрокут), выяснили специалисты УрФУ в составе международного научного коллектива. Уточнение видовой принадлежности древней гиены позволяет заполнить пробелы в понимании территория обитания этих животных. Результаты представлены в Palaeoworld.
Ужасные гиены (Dinocrocuta gigantea) обитали на большей части Евразии 9–10 миллионов лет назад, рассказали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). По некоторым оценкам, эти животные были самыми крупными и сильными хищниками континента, взрослые особи могли достигать веса в 400 кг (вес современного амурского тигра до 320 кг, а белого медведя средних размеров 450 кг).
О жизни и поведении ужасных гиен ученым по сих пор известно крайне мало. Возможно, они питались вымершими крупными травоядными животными гиппарионовой фауны – безрогими "носорогами"-хилотериями (Chilotherium), а также "лошадками" гиппарионами (Hipparion), оленеобразными, жирафовыми (элладотериями и палеотрагусами), "свиньями" (Microstonyx major) и древнейшими известными современной науке антилопами трагоцерусами, рассказал лаборант-исследователь лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Данияр Хантемиров.
На протяжении не менее миллиона лет ужасные гиены были более опасными хищниками, чем саблезубые тигры и другие представители семейства кошачьих.
Ученые УрФУ с коллегами из Уральского отделения РАН, Института Палеонтологии КНР и Музеем естественной истории Азербайджана, изучив ископаемые челюсти, которые в первой половине ХХ века были определены как принадлежащие гиене (Hyaena eldarica), выяснили, что строение зубов хищника типично для Dinocrocuta gigantea.
«
"Его зубы и череп были исключительно крепкими для того, чтобы наносить сокрушительные укусы, а также очень хорошо приспособлены для разгрызания костей. Такие зубы характерно отличают этот вид, по ним и строению челюсти и были сделаны наши выводы", — пояснил Хантемиров.
Хищники этого биологического вида были похожи на современных гиен по строению органов, однако динокрокуты не были их предками, анатомическое строение ужасные и современные гиены приобрели в результате конвергентной эволюции. В ходе этого процесса у разных неродственных видов животных из-за схожих условий жизни формируются похожие органы с аналогичными функциями (например, крылья у птиц и летучих мышей).
Ранее ученые предполагали, что Кавказ находился на одном из возможных путей миграции крупных млекопитающих в позднем миоцене, но прямых свидетельств обитания динокрокут на его территории не было.
"Остальные находки этого вида описаны из Южной Европы или Северного Китая. Наша находка заполняет пробел в нашем понимании распространения динокрокут, которые являлись одними из ключевых хищников в фаунах миоцена — геологической эпохи от 23 до 5 миллионов лет до нашего времени", — добавил ученый.
Переописанные челюсти ископаемых гиен были обнаружены в северо-западной части Азербайджана у гор Эйлар-Оюг. В будущем специалисты планируют провести морфологический анализ остатков представителей семейства гиеновые с территории России: гигантских короткомордых гиен из пещеры Таврида в Крыму и пещерных гиен из местонахождений Урала и Сибири.
Исследования в вузе ведутся при поддержке Минобрнауки России (лаборатория УрФУ создана по программе "Приоритет-2030") в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКавказРоссияАзербайджанУральский федеральный университетРоссийская академия наукисторияископаемыебиологияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Республика КрымУрал
 
 
