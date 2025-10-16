Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля - РИА Новости, 16.10.2025
11:48 16.10.2025
Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля
москва, шри-ланка, россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), российская энергетическая неделя — 2025
Москва, Шри-Ланка, Россия, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Российская энергетическая неделя — 2025
Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля

Глава Минэнерго Шри-Ланки Джаякоди обсудит в Москве поставки угля и сферу СПГ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди заявил РИА Новости о своем намерении обсудить в Москве поставки угля из России, а также помощь в развитии СПГ-инфраструктуры в республике.
"Поставки угля, строительство нефтеперерабатывающего завода, а также развитие СПГ-инфраструктуры в стране", - сказал он в беседе с агентством на полях РЭН, отвечая на вопрос о темах встреч в Москве.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
