Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля
Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля - РИА Новости, 16.10.2025
Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля
16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди заявил РИА Новости о своем намерении обсудить в Москве поставки угля из России, а также помощь в развитии СПГ-инфраструктуры в республике.
«
"Поставки угля, строительство нефтеперерабатывающего завода, а также развитие СПГ-инфраструктуры в стране", - сказал он в беседе с агентством на полях РЭН, отвечая на вопрос о темах встреч в Москве
.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.