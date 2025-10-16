Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/lenoblast-2048544081.html
В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан
В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан - РИА Новости, 16.10.2025
В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан
Сотрудница салона мобильной связи в Ленинградской области, предположительно, передала кураторам с Украины данные 11 абонентов, получив 33 тысячи рублей, она... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:55:00+03:00
2025-10-16T09:55:00+03:00
происшествия
украина
россия
бокситогорск
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91076/98/910769814_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_d6f6bd939629891080f1003f8ed1b93c.jpg
https://ria.ru/20251015/zaderzhanie-2048466340.html
украина
россия
бокситогорск
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91076/98/910769814_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_bea4cc80ea07c26c53abd88a1d73ba91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, бокситогорск, ленинградская область
Происшествия, Украина, Россия, Бокситогорск, Ленинградская область
В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан

В Ленинградской области женщина продала СБУ абонентские данные 11 граждан

© Fotolia / lilyСим-карта и мобильный телефон
Сим-карта и мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / lily
Сим-карта и мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Сотрудница салона мобильной связи в Ленинградской области, предположительно, передала кураторам с Украины данные 11 абонентов, получив 33 тысячи рублей, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сотрудники регионального управления по борьбе с киберпреступностью в результате отработки оперативной информации установили и задержали 21-летнюю жительницу города Бокситогорск, подозреваемую в продаже персональных данных абонентов оператора сотовой связи", – говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, в сентябре фигурантка, будучи специалистом офиса продаж на улице Металлургов в Бокситогорске, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами с персональными данными абонентов и через мессенджер передавала их кураторам с Украины.
При этом для доступа к базе данных девушка использовала учетную запись руководительницы офиса, отмечают в ГУМВД. По данным полиции, она успела передать данные 11 абонентов, получая 3 тысячи рублей за каждый массив сведений.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
Вчера, 18:55
 
ПроисшествияУкраинаРоссияБокситогорскЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала