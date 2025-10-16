В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Сотрудница салона мобильной связи в Ленинградской области, предположительно, передала кураторам с Украины данные 11 абонентов, получив 33 тысячи рублей, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

При этом для доступа к базе данных девушка использовала учетную запись руководительницы офиса, отмечают в ГУМВД. По данным полиции, она успела передать данные 11 абонентов, получая 3 тысячи рублей за каждый массив сведений.