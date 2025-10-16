Рейтинг@Mail.ru
Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 16.10.2025 (обновлено: 08:17 16.10.2025)
Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ
Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ
Власть в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, захватили боевики ВСУ, гражданская администрация бежала из города, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.10.2025
Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ

После бегства администрации из Константиновки власть в городе взяли военные ВСУ

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 окт – РИА Новости. Власть в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, захватили боевики ВСУ, гражданская администрация бежала из города, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте", — сказал собеседник агентства.
Седьмого октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска "Южной" группировки войск продвигаются в Северске и Константиновке в ДНР. В четверг, 9 октября, президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о заходе российской армии в эти населенные пункты. Позднее украинский военнопленный сообщил РИА Новости, что из Константиновки эвакуировались все чиновники.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта ВС России освободили в 2025 году.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонбассРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
