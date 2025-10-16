Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ

ЛУГАНСК, 16 окт – РИА Новости. Власть в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, захватили боевики ВСУ, гражданская администрация бежала из города, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте", — сказал собеседник агентства.
Седьмого октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска "Южной" группировки войск продвигаются в Северске и Константиновке в ДНР. В четверг, 9 октября, президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о заходе российской армии в эти населенные пункты. Позднее украинский военнопленный сообщил РИА Новости, что из Константиновки эвакуировались все чиновники.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта ВС России освободили в 2025 году.