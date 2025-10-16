https://ria.ru/20251016/kiev-2048549834.html
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.10.2025
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Киев и Киевская область переведены в четверг на экстренные отключения электроэнергии, которые действуют вне графика, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 16.10.2025
