В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.10.2025
10:26 16.10.2025
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Киев и Киевская область переведены в четверг на экстренные отключения электроэнергии, которые действуют вне графика, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 16.10.2025
РИА Новости
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826632849_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_70b74f22709868548442cc1fa1eb60fe.jpg
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии вне графика

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Киев и Киевская область переведены в четверг на экстренные отключения электроэнергии, которые действуют вне графика, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее в четверг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений в Днепропетровской области, агентство РБК-Украина сообщало о применении аварийных отключений в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
"По команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
