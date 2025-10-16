Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации россиян в Латвии - РИА Новости, 16.10.2025
12:37 16.10.2025
Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации россиян в Латвии
Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации россиян в Латвии - РИА Новости, 16.10.2025
Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации россиян в Латвии
Госдума на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. РИА Новости, 16.10.2025
в мире, латвия, россия, вячеслав володин, госдума рф, оон, межпарламентский союз
В мире, Латвия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ООН, Межпарламентский союз
Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации россиян в Латвии

ГД в заявлении решительно осудила дискриминацию проживающих в Латвии россиян

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
Документ подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Григорий Еременко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
08:13
В заявлении депутаты Госдумы решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России. Они отмечают, что факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам предоставят все необходимые меры поддержки на исторической родине.
Также депутаты призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Госдума отмечает, что ужесточение требований к русскому национальному меньшинству коснулось, в первую очередь, людей преклонного возраста, которые в силу объективных причин сталкиваются с невозможностью прохождения унизительных процедур.
Госдума также рекомендовала правительству России проработать ответные действия, в том числе экономического характера. Также предлагается предусмотреть финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных граждан и ввести "карту российского соотечественника".
Заявление Госдумы будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ШОС и в парламенты стран мира и другие международные организации.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии
Вчера, 16:14
 
В миреЛатвияРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФООНМежпарламентский союз
 
 
