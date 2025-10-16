Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации россиян в Латвии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

В заявлении депутаты Госдумы решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России . Они отмечают, что факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам предоставят все необходимые меры поддержки на исторической родине.

Также депутаты призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Госдума отмечает, что ужесточение требований к русскому национальному меньшинству коснулось, в первую очередь, людей преклонного возраста, которые в силу объективных причин сталкиваются с невозможностью прохождения унизительных процедур.

Госдума также рекомендовала правительству России проработать ответные действия, в том числе экономического характера. Также предлагается предусмотреть финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных граждан и ввести "карту российского соотечественника".