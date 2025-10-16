В ГД призвали добиться преследования виновных в экспроприации резервов ЦБ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", - сказано в письме.

Лидер партии также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине

В документе Миронов сообщил, что по сообщениям ряда зарубежных СМИ Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear . Как отметил политик, по сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства. Миронов напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало нарушением международного права, нарушением государственного суверенитета Российской Федерации.

"Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", - добавил он.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.