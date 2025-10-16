https://ria.ru/20251016/gorenie-2048509420.html
В Луганске ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение на крупном пожаре в жилом многоквартирном доме в Луганске ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:46:00+03:00
происшествия
