СМИ: центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Координационный центр под руководством США по восстановлению сектора Газа начнет свою работу в ближайшие дни, сообщает телеканал Координационный центр под руководством США по восстановлению сектора Газа начнет свою работу в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC со ссылкой на двух американских чиновников.

"Ожидается, что координационный центр под руководством США , базирующийся в Израиле и который будет контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнет функционировать в ближайшие дни", - говорится в сообщении телеканала.

ABC отмечает, что ожидается, что центр возглавит американский генерал-лейтенант, чья личность пока не разглашается.

Чиновники также заявили, что центр не будет располагаться на израильской военной базе, чтобы обеспечить его открытость для представителей других стран, участвующих в восстановлении региона.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.