03:38 16.10.2025
СМИ: центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни
СМИ: центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни

© AP Photo / Abdel Kareem HanaГаза
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Координационный центр под руководством США по восстановлению сектора Газа начнет свою работу в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC со ссылкой на двух американских чиновников.
"Ожидается, что координационный центр под руководством США, базирующийся в Израиле и который будет контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнет функционировать в ближайшие дни", - говорится в сообщении телеканала.
ABC отмечает, что ожидается, что центр возглавит американский генерал-лейтенант, чья личность пока не разглашается.
Чиновники также заявили, что центр не будет располагаться на израильской военной базе, чтобы обеспечить его открытость для представителей других стран, участвующих в восстановлении региона.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
