ФСБ назвала терроризм главной угрозой безопасности стран СНГ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ключевой угрозой безопасности государств СНГ остаётся международный терроризм, крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Сейчас, в том числе после военной эскалации со стороны Израиля , фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористический формирований, сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде Узбекистан ).

"Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач – отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода. В этой связи отмечу особую значимость совершенствования совместной работы наших ведомств на каналах миграции с целью заблаговременного выявления лиц, причастных к деятельности МТО (международных террористических организаций - ред.) и иноспецслужб", - отметил Бортников.

По его словам, одновременно участились операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала запрещенных в РОФ террористов из ИГИЛ* – "Вилаят Хорасан"* (ИГВХ, запрещенная в РФ международная террористическая организация). "При этом к процессам его ресурсной накачки подключён ряд зарубежных частных военных компаний", - добавил Бортников.

Главари ИГВХ считают ближайшей целью установление контроля над северными районами страны с выходом на границу СНГ , сказал директор ФСБ . "Для этого ими развёрнута активная интернет-пропаганда на таджикском, киргизском, узбекском и – чего ранее не наблюдалось – казахском языках. Непосредственно в зоне присутствия осуществляется вербовка представителей местных общин. При содействии иноспецслужб расширяется сеть лагерей подготовки боевиков", - сказал Бортников.

По его словам, усиление "Вилаят Хорасан"* выгодно внешним игрокам, с одной стороны, для подрыва власти талибов, а с другой – для создания долгосрочного очага террористических угроз у южных рубежей СНГ.

"Учитывая опыт ближневосточной экспансии ИГИЛ*, его афганский филиал будет стремиться зайти на пространство СНГ под лозунгами построения "всемирного халифата". И тем опаснее происходящий в настоящее время рост числа наших граждан в рядах данной МТО", - добавил Бортников.

Как видно по результатам совместной оперативной работы спецслужб стран СНГ, агрессивность действий ИГВХ против республик Центральной Азии и России только нарастает, констатировал Бортников.

"Масштаб угрозы последовательного усиления "Вилаят Хорасан"* осознают и талибские власти в Кабуле . В этой связи полагаем целесообразным активнее налаживать полноформатное сотрудничество с афганскими спецорганами. В наших общих интересах – нормализация обстановки в Афганистане как ключевом угрозообразующем регионе для всей Центральной Азии", - сказал директор ФСБ.

Помимо антитеррористической линии, важно развивать взаимодействие с талибами в рамках борьбы с наркотрафиком, добавил Бортников.

"В настоящее время афганские наркодельцы переориентируются с опиатов на синтетические наркотические средства и психотропные вещества. Фиксируем появление новых производств, трансграничных каналов и способов транспортировки "синтетики" на территорию СНГ. Уже сталкиваемся на практике со всё более совершенными методами сокрытия наркосредств от обнаружения стандартными методами в пунктах пропуска. В этой связи нам необходимо активнее привлекать к совместной работе по противодействию наркотрафику наших кабульских коллег", - отметил он.

Совместные усилия спецслужб стран СНГ дали "конкретные положительные результаты" за время, прошедшее с предыдущего заседания СОРБ, добавил Бортников.

"По линии борьбы с терроризмом нейтрализован ряд ячеек МТО, действовавших в Узбекистане, Казахстане и в России. Задержаны более 60 террористов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию по борьбе с трансграничной наркопреступностью совместно с коллегами из Белоруссии , Узбекистана и Казахстана изъято большое количество наркотических средств, в том числе ранее не выявлявшихся на пространстве Содружества ", - перечислил он.

Также Бортников отметил положительный опыт взаимодействия специальных служб стран СНГ с партнерами из дальнего зарубежья - спецслужбами Ирана , Афганистана, Египта ОАЭ , "которые оказали значимую практическую помощь по ряду важных направлений работы".