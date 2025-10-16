Рейтинг@Mail.ru
Недопонимание между Баку и Парижем осталось в прошлом, заявил Алиев
19:19 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/es-2048705730.html
Недопонимание между Баку и Парижем осталось в прошлом, заявил Алиев
2025-10-16T19:19:00+03:00
2025-10-16T19:19:00+03:00
Недопонимание между Баку и Парижем осталось в прошлом, заявил Алиев

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 16 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым послом Франции в республике Софи Лагут заявил, что вызывавшие недопонимание вопросы между Баку и Парижем остались в прошлом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Алиев принял в четверг в Баку новоназначенного посла Франции в Азербайджане Софи Лагут.
"В ходе беседы Алиев напомнил о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Копенгагене. По его словам, в результате этой встречи вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Подчеркнув, что в двусторонней повестке дня начался новый период, глава государства коснулся важности восстановления и развития, прежде всего, межличностных и деловых контактов, сотрудничества в культурной, гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Напряженность в отношениях Баку и Парижа началась осенью 2020 года после вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Тогда азербайджанская сторона обвинила Францию в поддержке Армении и поставках вооружения Еревану. Также Алиев неоднократно обвинял французские власти во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана.
Президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
13 октября, 21:16
 
