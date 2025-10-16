Недопонимание между Баку и Парижем осталось в прошлом, заявил Алиев

БАКУ, 16 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым послом Франции в республике Софи Лагут заявил, что вызывавшие недопонимание вопросы между Баку и Парижем остались в прошлом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.