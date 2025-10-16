"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Причиной будущего распада ЕС станет его собственная политика, такое мнение в Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Так парламентарий отреагировал на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста свободно менять пол.
В соответствии с предложениями Еврокомиссии, выдвинутыми на этой неделе, дети любого возраста смогут менять пол, при этом методы лечения, противоречащие принятому курсу, будут объявлены вне закона. Права геев* будут определяться влечением по гендерному признаку, а не половой принадлежностью.
Любое правительство, которое будет вводить возрастные ограничения или отказываться переходить от равенства по половому признаку к равенству по гендеру, может оказаться под контролем Европейского суда. Суд имеет право решать, что законы ЕС важнее национальных законов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
