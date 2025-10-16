Рейтинг@Mail.ru
"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС
06:28 16.10.2025 (обновлено: 17:43 16.10.2025)
"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС
"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС
2025-10-16T06:28:00+03:00
2025-10-16T17:43:00+03:00
"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС

Пушков заявил, что ЕС распадется из-за своей политики

Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Причиной будущего распада ЕС станет его собственная политика, такое мнение в Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Так парламентарий отреагировал на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста свободно менять пол.
"Европейский союз решил окончательно и решительно уничтожить остатки нормальности, которые еще сохранились в Европе. <…> Выбор исключительно велик. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам сеет зерна своего будущего распада", — написал он.
В соответствии с предложениями Еврокомиссии, выдвинутыми на этой неделе, дети любого возраста смогут менять пол, при этом методы лечения, противоречащие принятому курсу, будут объявлены вне закона. Права геев* будут определяться влечением по гендерному признаку, а не половой принадлежностью.
Любое правительство, которое будет вводить возрастные ограничения или отказываться переходить от равенства по половому признаку к равенству по гендеру, может оказаться под контролем Европейского суда. Суд имеет право решать, что законы ЕС важнее национальных законов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
