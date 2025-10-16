Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
03:48 16.10.2025
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
Женщина, переехавшая в США из России и утверждающая, что стала жертвой скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, подала в суд на финансовый конгломерат
2025-10-16T03:48:00+03:00
2025-10-16T03:48:00+03:00
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна

CBS: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Женщина, переехавшая в США из России и утверждающая, что стала жертвой скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, подала в суд на финансовый конгломерат Bank of America, обвинив его в укрывательстве сексуальных преступлений миллиардера, сообщает телеканал CBS со ссылкой на документы иска.
"Bank of America получил иск в суд из-за предполагаемых финансовых связей с Джеффри Эпштейном. В иске утверждается, что финансовый гигант способствовал его предполагаемой деятельности по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также получал от нее выгоду", - говорится в материале.
Подавшая иск анонимная истица, согласно документам, познакомилась с Эпштейном в 2011 году, проживая на тот момент в России, и впоследствии подвергалась сексуальному насилию и находилась в сексуальном рабстве вплоть до 2019 года, когда Эпштейн был арестован. Истица утверждает, что Эпштейн совершал преступления, "используя доступ к финансированию и при финансовой поддержке как отдельных лиц, так и учреждений, включая Bank of America".
"Вопиющим образом у Bank of America было огромное количество информации об операциях Эпштейна по сексуальной торговле людьми, но банк предпочел прибыль, а не защиту жертв", - цитирует иск телеканал.
В иске отмечается, что в 2013 году бухгалтер Эпштейна поручил истице открыть счет в Bank of America, куда можно было бы переводить деньги - якобы для подготовки иммиграционных документов и оплаты аренды жилья. Истица утверждает, что транзакции должны были вызвать подозрения у банка, так как счет использовался одним из подчиненных Эпштейна, а переводимые через него суммы выглядели "нетипично" и исчислялись в объемах, "фактически невозможных" при учете финансового положения истицы.
дополняется ...
Иск гласит, что неспособность Bank of America своевременно передать правоохранителям отчеты о подозрительной деятельности Эпштейна, "несмотря на многочисленные тревожные сигналы", была неправомерной и преднамеренной.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
