СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Женщина, переехавшая в США из России и утверждающая, что стала жертвой скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, подала в суд на финансовый конгломерат Bank of America, обвинив его в укрывательстве сексуальных преступлений миллиардера, сообщает телеканал Женщина, переехавшая в США из России и утверждающая, что стала жертвой скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, подала в суд на финансовый конгломерат Bank of America, обвинив его в укрывательстве сексуальных преступлений миллиардера, сообщает телеканал CBS со ссылкой на документы иска.

Bank of America получил иск в суд из-за предполагаемых финансовых связей с Джеффри Эпштейном . В иске утверждается, что финансовый гигант способствовал его предполагаемой деятельности по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также получал от нее выгоду", - говорится в материале.

Подавшая иск анонимная истица, согласно документам, познакомилась с Эпштейном в 2011 году, проживая на тот момент в России , и впоследствии подвергалась сексуальному насилию и находилась в сексуальном рабстве вплоть до 2019 года, когда Эпштейн был арестован. Истица утверждает, что Эпштейн совершал преступления, "используя доступ к финансированию и при финансовой поддержке как отдельных лиц, так и учреждений, включая Bank of America".

"Вопиющим образом у Bank of America было огромное количество информации об операциях Эпштейна по сексуальной торговле людьми, но банк предпочел прибыль, а не защиту жертв", - цитирует иск телеканал.

В иске отмечается, что в 2013 году бухгалтер Эпштейна поручил истице открыть счет в Bank of America, куда можно было бы переводить деньги - якобы для подготовки иммиграционных документов и оплаты аренды жилья. Истица утверждает, что транзакции должны были вызвать подозрения у банка, так как счет использовался одним из подчиненных Эпштейна, а переводимые через него суммы выглядели "нетипично" и исчислялись в объемах, "фактически невозможных" при учете финансового положения истицы.

Иск гласит, что неспособность Bank of America своевременно передать правоохранителям отчеты о подозрительной деятельности Эпштейна, "несмотря на многочисленные тревожные сигналы", была неправомерной и преднамеренной.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.