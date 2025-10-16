Сакс призвал прекратить конфликт на Украине с учетом нейтралитета Киева

РИМ, 16 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине нужно прекратить на основе мирных переговоров с учетом будущего нейтралитета Киева, поделился мнением профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.

"Мирный процесс сейчас едва ли существует, потому что Европа разжигает войну, а США не ведут активную дипломатию", - заключил Сакс.