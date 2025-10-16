Рейтинг@Mail.ru
Сакс призвал прекратить конфликт на Украине с учетом нейтралитета Киева - РИА Новости, 16.10.2025
19:00 16.10.2025
Сакс призвал прекратить конфликт на Украине с учетом нейтралитета Киева
Сакс призвал прекратить конфликт на Украине с учетом нейтралитета Киева
Конфликт на Украине нужно прекратить на основе мирных переговоров с учетом будущего нейтралитета Киева, поделился мнением профессор Колумбийского университета
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, колумбийский университет
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Колумбийский университет
Сакс призвал прекратить конфликт на Украине с учетом нейтралитета Киева

Сакс: конфликт на Украине нужно прекратить на основе нейтралитета Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
РИМ, 16 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине нужно прекратить на основе мирных переговоров с учетом будущего нейтралитета Киева, поделился мнением профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.
"Скажем так, созданные в США ракеты уже используются для атак на территории России. Это действительно отвратительно, потому что эту войну необходимо прекратить на основе мирных переговоров, в первую очередь, на основе нейтралитета Украины", - сказал он российским журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок на Украину ракет Tomahawk.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
15:36
Сакс подчеркнул, что причиной украинского кризиса стало продвижение расширения НАТО со стороны США, что было ужасной ошибкой.
"И до сих пор ни со стороны Запада, ни со стороны США, ни со стороны Европы нет честности, чтобы остановить расширение НАТО. Пусть Украина останется нейтральной, и тогда эта война может закончиться", - указал Сакс на полях Всемирного дня продовольствия и 80-летия основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных наций.
Использование американских ракет, добавил Сакс, сейчас служит эскалации, которую продвигает американский военно-промышленный комплекс.
"Мирный процесс сейчас едва ли существует, потому что Европа разжигает войну, а США не ведут активную дипломатию", - заключил Сакс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп работает над "фондом победы" на Украине, пишут СМИ
08:26
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОКолумбийский университет
 
 
