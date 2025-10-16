Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, когда отдых в Египте обойдется дешевле всего - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:13 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/egipet-2048595589.html
В АТОР рассказали, когда отдых в Египте обойдется дешевле всего
В АТОР рассказали, когда отдых в Египте обойдется дешевле всего - РИА Новости, 16.10.2025
В АТОР рассказали, когда отдых в Египте обойдется дешевле всего
Туроператоры назвали период, когда стоимость путевок в Египет минимальная, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:13:00+03:00
2025-10-16T13:13:00+03:00
туризм
туризм
новости - туризм
египет
россия
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/10/1551341070_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_68600795c697adad8b100f8947bd834f.jpg
https://ria.ru/20251013/puteshestviya-2047614041.html
египет
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/10/1551341070_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9ac81e307c8cfee2c2e4424e80b32857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, новый год, туристы, цены, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Новый год, туристы, Цены, Отели, Гостиницы
В АТОР рассказали, когда отдых в Египте обойдется дешевле всего

АТОР: самые дешевые туры в Египет можно купить на конец января и начало февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОтель в Шарм-эш-Шейхе
Отель в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Отель в Шарм-эш-Шейхе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали период, когда стоимость путевок в Египет минимальная, сообщает АТОР.
Хургада и Шарм-еш-Шейх — одни из самых популярных зимних курортов благодаря доступным ценам, большому числу отелей, работающих по системе "все включено", безвизу и возможности перелета из разных городов России.
Участники рынка отмечают активный спрос на осенние каникулы, а на зимние он превышает прошлогодние показатели в два, а у некоторых турфирм и в шесть раз.
Недельный тур из Москвы в Страну пирамид с вылетом 25 октября и проживанием в "четверке" обойдется в сумму от 250 тысяч рублей на двоих. "Пятерки" дороже — от 272 тысяч рублей.
Стоимость новогодних путешествий с вылетом 30 декабря и проживанием в четырехзвездочном отеле — от 165 тысяч рублей на двоих за неделю. Если остановиться в пятизвездочной гостинице, то минимальная цена поездки составит 175 тысяч.
При этом есть период, когда в Египте можно отдохнуть в два раза дешевле. Туроператоры говорят, что это вторая половина января и первые пару недель февраля.
Так, поездка с вылетом 24 января в "четверку" на "все включено" обойдется в 75 тысяч рублей на двоих, в "пятерку" — от 92 тысяч.
На пляже - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании
13 октября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьНовый годтуристыЦеныОтелиГостиницы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала