В АТОР рассказали, когда отдых в Египте обойдется дешевле всего

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали период, когда стоимость путевок в Египет минимальная, Туроператоры назвали период, когда стоимость путевок в Египет минимальная, сообщает АТОР.

Хургада и Шарм-еш-Шейх — одни из самых популярных зимних курортов благодаря доступным ценам, большому числу отелей, работающих по системе "все включено", безвизу и возможности перелета из разных городов России.

Участники рынка отмечают активный спрос на осенние каникулы, а на зимние он превышает прошлогодние показатели в два, а у некоторых турфирм и в шесть раз.

Недельный тур из Москвы в Страну пирамид с вылетом 25 октября и проживанием в "четверке" обойдется в сумму от 250 тысяч рублей на двоих. "Пятерки" дороже — от 272 тысяч рублей.

Стоимость новогодних путешествий с вылетом 30 декабря и проживанием в четырехзвездочном отеле — от 165 тысяч рублей на двоих за неделю. Если остановиться в пятизвездочной гостинице, то минимальная цена поездки составит 175 тысяч.

При этом есть период, когда в Египте можно отдохнуть в два раза дешевле. Туроператоры говорят, что это вторая половина января и первые пару недель февраля.