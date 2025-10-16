https://ria.ru/20251016/ege-2048688863.html
В Рособрнадзоре рассказали, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2025
В Рособрнадзоре рассказали, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ
Пересдача одного из предметов ЕГЭ-2026 может пройти 8 и 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:57:00+03:00
2025-10-16T17:57:00+03:00
2025-10-16T18:08:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667512_0:67:3498:2034_1920x0_80_0_0_16e613a5ef145313079654273aecdd0b.jpg
https://ria.ru/20250618/ege-2023579062.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667512_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d9d90ddf241f2213f1da0c6e2ed05a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ
Рособрнадзор: пересдача одного из предметов ЕГЭ-2026 может пройти 8 и 9 июля