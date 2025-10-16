В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре.

"В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода – с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода – с 4 по 25 сентября", - говорится в сообщении.