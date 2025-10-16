https://ria.ru/20251016/ege-2048687164.html
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2025
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ
Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:54:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
