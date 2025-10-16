Рейтинг@Mail.ru
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2025
17:54 16.10.2025 (обновлено: 18:08 16.10.2025)
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2025
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ
Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 16.10.2025
В Рособрнадзоре рассказали о предполагаемых сроках проведения ЕГЭ

Рособрнадзор: основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре.
"В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода – с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода – с 4 по 25 сентября", - говорится в сообщении.
17:53
 
Общество
 
 
