В Приамурье возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Приамурье возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Приамурье возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие подрядчика Амурского ГХК, сообщает региональное СУСК.
2025-10-16T05:45:00+03:00
происшествия
амурская область
амурская область
происшествия, амурская область
В Приамурье возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие подрядчика Амурского ГХК, сообщает региональное СУСК.
Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник – водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу.
"Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области
по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, дело возбуждено по части 1 статьи 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Устанавливается точное количество пострадавших, характер и степени тяжести причиненного вреда здоровью.