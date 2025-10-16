Рейтинг@Mail.ru
Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/dtp-2048521800.html
Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье
Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье - РИА Новости, 16.10.2025
Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье
Водитель легковушки может быть виновен в ДТП с автобусом в Амурской области, где один пассажир погиб и свыше 40 пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:37:00+03:00
2025-10-16T05:37:00+03:00
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048517832_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_edd0ae3f94cc378917783115a0b1992e.jpg
https://ria.ru/20251016/dtp-2048517533.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048517832_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_cd3deadf19d9cf06c521aaddb7a4596c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье

В ДТП с автобусом в Приамурье может быть виновен водитель легкового автомобиля

© Прокуратура Амурской областиМесто ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье
Место ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Прокуратура Амурской области
Место ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Водитель легковушки может быть виновен в ДТП с автобусом в Амурской области, где один пассажир погиб и свыше 40 пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами.
"Предварительно, виновник - водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу", - сказал собеседник.
Он отметил, что оба водителя прошли медицинское освидетельствование, результаты пока не готовы.
Место ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
04:06
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала