Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Водитель легковушки может быть виновен в ДТП с автобусом в Амурской области, где один пассажир погиб и свыше 40 пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами.

"Предварительно, виновник - водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу", - сказал собеседник.