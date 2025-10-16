https://ria.ru/20251016/dtp-2048521800.html
Правоохранители установили вероятного виновника ДТП с автобусом в Приамурье
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Водитель легковушки может быть виновен в ДТП с автобусом в Амурской области, где один пассажир погиб и свыше 40 пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами.
"Предварительно, виновник - водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу", - сказал собеседник.
Он отметил, что оба водителя прошли медицинское освидетельствование, результаты пока не готовы.