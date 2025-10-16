Рейтинг@Mail.ru
Сведения о погибших в ДТП с автобусом в Приамурье не подтвердились - РИА Новости, 16.10.2025
02:53 16.10.2025
Сведения о погибших в ДТП с автобусом в Приамурье не подтвердились
происшествия
амурская область
свободненский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, амурская область, свободненский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Свободненский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 окт - РИА Новости. Автобус с 48 пассажирами в Приамурье опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, при этом информация о погибших не подтверждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
Ранее в четверг УВМД по региону в Telegram-канале сообщало, что автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области, при этом предварительно было установлено, что двое из них погибли.
"Информация о погибших не подтверждается, следите за новостями. ДТП произошло в Свободненском районе, автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего опрокинулся", - отметили в пресс-службе.
По данным Госавтоинспекции УМВД, автобус принадлежит одному из предприятий. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России "Свободненский".
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
