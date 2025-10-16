Сведения о погибших в ДТП с автобусом в Приамурье не подтвердились

ЯКУТСК, 16 окт - РИА Новости. Автобус с 48 пассажирами в Приамурье опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, при этом информация о погибших не подтверждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.