В Дагестане многодетную мать подозревают в жестоком обращении с детьми

МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Многодетная мать из Кизилюртовского района Дагестана подозревается в жестоком обращении с тремя своими детьми, старшему из которых всего 4 года, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, что 22-летняя жительница села Стальское не только халатно и беспечно, но и жестоко обращается со своими малолетними детьми 2, 3 и 4 лет. Молодая многодетная мама подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении.

Установлено, что в начале октября девушка избила 3-летнюю дочь, оставив гематомы на спине, пояснице и лице ребенка. Подозреваемая замужем, но нынешний супруг не является отцом малышей. Прежний муж, отец детей, не участвует в жизни семьи. Более того, с ними временно проживает "близкая подруга" подозреваемой, женщины систематически выпивают.