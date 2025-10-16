https://ria.ru/20251016/dagestan-2048658931.html
В Дагестане женщина и ее ребенок умерли, отравившись угарным газом
В Дагестане женщина и ее ребенок умерли, отравившись угарным газом
Женщина и ее годовалый ребенок скончались от отравления угарным газом в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
кизлярский район
республика дагестан
Женщина и ее годовалый ребенок умерли от отравления угарным газом в Дагестане