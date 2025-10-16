Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане женщина и ее ребенок умерли, отравившись угарным газом
16:26 16.10.2025
В Дагестане женщина и ее ребенок умерли, отравившись угарным газом
В Дагестане женщина и ее ребенок умерли, отравившись угарным газом
Женщина и ее годовалый ребенок скончались от отравления угарным газом в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
кизлярский район
республика дагестан
происшествия, кизлярский район, республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Республика Дагестан
В Дагестане женщина и ее ребенок умерли, отравившись угарным газом

Женщина и ее годовалый ребенок умерли от отравления угарным газом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Женщина и ее годовалый ребенок скончались от отравления угарным газом в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"По предварительным данным, 16 октября 2025 года в домовладении в селе Рыбалко Кизлярского района от отравления угарным газом скончались местная жительница и ее годовалый ребенок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
Происшествия
 
 
