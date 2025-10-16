В Дагестане госпитализировали две семьи с ботулизмом

"Сразу две семьи с тяжелыми формами ботулизма сейчас спасают врачи Республиканского центра инфекционных болезней. Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей", — говорится в публикации.

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Заведующая отделением РЦИБ Джамиля Амирова отметила, что ботулизм остается одной из серьезных угроз при употреблении консервов. По ее словам, иногда хватает мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма. В безвоздушной среде они начинают производить ботулотоксин, который накапливается там в больших количествах, хотя порой вид продукта не меняется, а крышка банки не вздувается.