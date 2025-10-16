В Дагестане госпитализировали две семьи с ботулизмом

МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. В Дагестане две семьи попали в больницу с тяжелой формой ботулизма, сообщается в Telegram-канале Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ).
"Сразу две семьи с тяжелыми формами ботулизма сейчас спасают врачи Республиканского центра инфекционных болезней. Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей", — говорится в публикации.
В Минздраве Дагестана РИА Новости уточнили, что речь идет о пяти пациентах.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
По информации Telegram-канала Baza, люди отравились домашними консервами.
Заведующая отделением РЦИБ Джамиля Амирова отметила, что ботулизм остается одной из серьезных угроз при употреблении консервов. По ее словам, иногда хватает мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма. В безвоздушной среде они начинают производить ботулотоксин, который накапливается там в больших количествах, хотя порой вид продукта не меняется, а крышка банки не вздувается.
Специалисты советуют при домашних заготовках использовать только свежие продукты, тщательно промывать овощи и следовать всем рекомендациям технологии консервации.
