Лондон пропагандировал операцию СБУ "Паутина", заявил Бортников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Под непосредственным кураторством британской разведки накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне СБУ провела операцию "Паутина", Лондон обеспечил ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе РФ и чисто украинском "авторстве" диверсии, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.