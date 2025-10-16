Рейтинг@Mail.ru
Лондон пропагандировал операцию СБУ "Паутина", заявил Бортников
09:01 16.10.2025
Лондон пропагандировал операцию СБУ "Паутина", заявил Бортников
в мире, лондон, россия, служба безопасности украины
В мире, Лондон, Россия, Служба безопасности Украины
Лондон пропагандировал операцию СБУ "Паутина", заявил Бортников

Бортников: Лондон вбрасывал фейки об ущербе РФ из-за операции СБУ "Паутина"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Под непосредственным кураторством британской разведки накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне СБУ провела операцию "Паутина", Лондон обеспечил ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе РФ и чисто украинском "авторстве" диверсии, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ "Паутина". Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", - отметил Бортников.
Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточняло ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала не было.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британия настаивает на подготовке ЕС к войне с Россией, заявил Бортников
