Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048522825.html
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области - РИА Новости, 16.10.2025
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области
Несколько беспилотников были уничтожены дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:56:00+03:00
2025-10-16T05:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251016/opasnost-2048521977.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области

Силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Воронежской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Несколько беспилотников были уничтожены дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Глава области добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА
05:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала