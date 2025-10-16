Рейтинг@Mail.ru
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли - РИА Новости, 16.10.2025
01:38 16.10.2025 (обновлено: 01:48 16.10.2025)
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли
2025
Происшествия, Свободненский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Амурская область
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области, двое из них погибли, обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
ДТП произошло в Свободненском районе. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы МО МВД России "Свободненский".
Туда также выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека
Происшествия Свободненский район Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Амурская область
 
 
