Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли - РИА Новости, 16.10.2025
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области, двое из них погибли, обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, сообщил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T01:38:00+03:00
2025-10-16T01:38:00+03:00
2025-10-16T01:48:00+03:00
происшествия
свободненский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
амурская область
свободненский район
амурская область
Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли