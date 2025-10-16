В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве знакомого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве своего знакомого в Петербурге, которого он забил молотком и ножом, заключен под стражу до 12 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Лукошникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ. Срок меры - 12.12.2025", - сообщает пресс-служба.
ГСУ СК сообщало, что вечером 13 октября в квартире дома на Среднерогатской улице в Петербурге обнаружено тело мужчины 2005 года рождения с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, в ходе конфликта его знакомый 19-летний юноша нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом, потом попытался покончить с собой, но подоспели медики, которых он же и вызвал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что попытку суицида юноша совершил уже на другой квартире, где жил сам.
В пресс-службе судов добавили, что 15 октября Лукошников был задержан, ему предъявлено обвинение. "Против удовлетворения ходатайства следователя не возражал", - уточнили в судебной пресс-службе.