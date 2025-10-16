Рейтинг@Mail.ru
СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/aeroport-2048528863.html
СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады - РИА Новости, 16.10.2025
СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
Хакеры взломали системы нескольких аэропортов в США и Канаде и начали крутить по внутренним громкоговорителям реплики с восхвалением палестинского движения... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T07:48:00+03:00
2025-10-16T07:48:00+03:00
в мире
израиль
сша
канада
дональд трамп
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
https://ria.ru/20251016/gaza-2048515901.html
https://ria.ru/20251015/izrail-2048505600.html
израиль
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, канада, дональд трамп, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Израиль, США, Канада, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады

CNN: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Хакеры взломали системы нескольких аэропортов в США и Канаде и начали крутить по внутренним громкоговорителям реплики с восхвалением палестинского движения ХАМАС и оскорблениями американского и израильского лидеров, сообщает телеканал CNN.
"Во вторник через системы оповещения в терминалах четырех аэропортов Северной Америки транслировались несанкционированные пропалестинские политические сообщения, восхваляющие ХАМАС и критикующие президента Дональда Трампа и премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.). Это привело к срыву работы и послужило поводом для расследования предполагаемых хакерских атак", - говорится в сообщении телеканала.
Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни
03:38
Отмечается, что инциденты произошли в международном аэропорту Келоуна, Виктория в Британской Колумбии и Виндзор в Онтарио, а также в американских аэропортах Гаррисберга в Пенсильвании.
Президент США Дональд Трамп 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы
Вчера, 23:52
 
В миреИзраильСШАКанадаДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала