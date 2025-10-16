СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Хакеры взломали системы нескольких аэропортов в США и Канаде и начали крутить по внутренним громкоговорителям реплики с восхвалением палестинского движения ХАМАС и оскорблениями американского и израильского лидеров, сообщает телеканал CNN.
"Во вторник через системы оповещения в терминалах четырех аэропортов Северной Америки транслировались несанкционированные пропалестинские политические сообщения, восхваляющие ХАМАС и критикующие президента Дональда Трампа и премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.). Это привело к срыву работы и послужило поводом для расследования предполагаемых хакерских атак", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что инциденты произошли в международном аэропорту Келоуна, Виктория в Британской Колумбии и Виндзор в Онтарио, а также в американских аэропортах Гаррисберга в Пенсильвании.
Президент США Дональд Трамп 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.