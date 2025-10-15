Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом
06:15 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/zelenskiy-2048301089.html
В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом
В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом - РИА Новости, 15.10.2025
В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с проблемой финансирования закупок ракет Tomahawk, сообщил корреспондент... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:15:00+03:00
2025-10-15T06:15:00+03:00
в мире
украина
сша
германия
дональд трамп
владимир зеленский
welt
украина
сша
германия
в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, владимир зеленский, welt
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Welt
В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом

Welt: Зеленский столкнулся с отсутствием денег на закупку Tomahawk

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с проблемой финансирования закупок ракет Tomahawk, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены" — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Киеве перед встречей с Трампом раскрыли замысел Зеленского
04:17
Журналист отметил, что среди европейских союзников также отсутствует единая стратегия по оплате этих ракет, а истинные намерения хозяина Белого дома по этому вопросу остаются неясными.

Ситуация с Tomahawk

На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее признавал, что Украина вряд ли получит большое количество этих ракет — а если и получит, то не сможет их запускать, потому что не обладает необходимым для этого оборудованием.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева
02:40
 
В миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампВладимир ЗеленскийWelt
 
 
