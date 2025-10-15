В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с проблемой финансирования закупок ракет Tomahawk, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены" — сказал он.
Журналист отметил, что среди европейских союзников также отсутствует единая стратегия по оплате этих ракет, а истинные намерения хозяина Белого дома по этому вопросу остаются неясными.
Ситуация с Tomahawk
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее признавал, что Украина вряд ли получит большое количество этих ракет — а если и получит, то не сможет их запускать, потому что не обладает необходимым для этого оборудованием.