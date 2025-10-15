Рейтинг@Mail.ru
В Киеве перед встречей с Трампом раскрыли замысел Зеленского - РИА Новости, 15.10.2025
04:17 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/zelenskiy-2048294442.html
В Киеве перед встречей с Трампом раскрыли замысел Зеленского
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попробует втянуть его в конфликт с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
верховная рада украины
сша
киев
украина
в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины
В Киеве перед встречей с Трампом раскрыли замысел Зеленского

Соскин: Зеленский на встрече с Трампом попробует втянуть его в конфликт

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попробует втянуть его в конфликт с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Понятно, что у Зеленского есть как бы последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в эту бойню с Россией", — сказал он.
Как полагает эксперт, передача ракет Tomahawk нужна главе киевского режима именно для этого, но Трамп, понимая все последствия такого решения, вряд ли пойдет на подобный шаг.
"Это риски колоссальные — для Америки и для Трампа. Трамп, зная это, думаю, не пойдет. <…> Зачем он такое будет делать. Это не вписывается в его модель", — резюмировал Соскин.
Ранее глава Белого дома рассказал, что Зеленский во время визита 17 октября попросит о поставках ракет Tomahawk. По данным газеты Kyiv Post, глава киевского режима во время визита в США попытается присоединиться к созданию американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Ситуация с Tomahawk

На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее признавал, что Украина вряд ли получит большое количество этих ракет — а если и получит, то не сможет их запускать, потому что не обладает необходимым для этого оборудованием.
