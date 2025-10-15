В Киеве перед встречей с Трампом раскрыли замысел Зеленского

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попробует втянуть его в конфликт с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.