В Киеве перед встречей с Трампом раскрыли замысел Зеленского

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попробует втянуть его в конфликт с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Понятно, что у Зеленского есть как бы последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в эту бойню с Россией", — сказал он.
Как полагает эксперт, передача ракет Tomahawk нужна главе киевского режима именно для этого, но Трамп, понимая все последствия такого решения, вряд ли пойдет на подобный шаг.
Ситуация с Tomahawk
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее признавал, что Украина вряд ли получит большое количество этих ракет — а если и получит, то не сможет их запускать, потому что не обладает необходимым для этого оборудованием.
